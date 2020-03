Romania: coronavirus, giovedì il voto per decretare lo stato d’emergenza

- Il parlamento romeno voterà giovedì alle ore 12 (le 11 in Italia) il decreto sullo stato d’emergenza. Ad annunciarlo è stato il presidente della Camera dei deputati, Marcel Ciolacu, che ha anche spiegato come procederà la sessione plenaria. "Io, il presidente del Senato Calin Popescu Tariceanu e i segretari ci recheremo in parlamento per aprire la seduta. Il voto, invece, verrà effettuato attraverso un sistema elettronico a distanza”, ha spiegato Ciolacu, aggiungendo che il decreto varato dal capo dello Stato potrà essere modificato dai parlamentari. "Sicuramente verranno apportate le modifiche necessarie. Se verrà respinto, ma a mio avviso, non vi è alcuna possibilità in merito, il decreto tornerà nelle mani del presidente che redigerà un decreto di annullamento", ha aggiunto il presidente della Camera. Oggi, le commissioni parlamentari per la salute, giuridica e di difesa presenteranno una relazione congiunta e sempre in data odierna le commissioni del bilancio e dei diritti umani esprimeranno il loro parere sul decreto. (Rob)