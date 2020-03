Coronavirus: Di Maio, cittadini sostengano le imprese comprando Made in Italy

- Il governo sta varando misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, ma un piccolo contributo può arrivare anche dai singoli cittadini comprando prodotti Made in Italy. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, scrivendo sul suo profilo Facebook ufficiale. "Per tutelare il nostro paese, i nostri cittadini e le nostre imprese bisogna intervenire con fatti concreti. E non dobbiamo accontentarci, ma bisogna dare sempre di più. Per questo stiamo lavorando a misure volte a sostenere tutti gli italiani: famiglie, aziende, partite Iva, lavoratori dipendenti. Tutti, nessuno escluso. Ma intanto ognuno di noi può iniziare con un piccolo gesto: comprare e mangiare prodotti Made in Italy", ha dichiarato Di Maio. "Facciamolo per tutti quei lavoratori che nelle aziende o alla guida di un camion in giro per l’Italia stanno faticando per far arrivare nelle nostre case i beni di prima necessità. A loro va il mio grazie e quello di tutto il governo", ha concluso il ministro degli Esteri.(Res)