Coronavirus: Ugl Pl, equiparare indennizzi polizia locale ad altre forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approfittare dell'emergenza coronavirus per "affrontare i temi storicamente più spinosi della categoria con questa legislazione d'urgenza". La categoria è quella degli agenti della Polizia locale e la richiesta arriva dalla Ugl Pl con una nota. "Per la prima volta - scrive il sindacato - in una circolare del capo della Polizia, viene riconosciuta ai caschi bianchi la possibilità di percepire 'eccezionalmente ed unicamente' indennità di ordine pubblico ed il ministero degli Interni sembra prendere atto, di come i controlli svolti ed il lavoro richiesto alle polizie locali, non sia affatto dissimile da quello delle altre forze dell’ordine: lo consideriamo un grande passo in avanti, il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli, ha certamente fatto quanto in suo potere ma ora il resto spetta al Governo. Non è pensabile infatti che per i colleghi delle forze statali siano previsti indennizzi e tutele in caso di contagi, anche sotto l’aspetto delle cure, mentre a medesime condizioni il poliziotto locale sia costretto ad arrangiarsi". (segue) (Rer)