Coronavirus: Ugl Pl, equiparare indennizzi polizia locale ad altre forze dell'ordine (2)

- Per dimostrare la capacità di abnegazione del corpo della polizia locale, poi, Ugl Pl cita il caso Roma. "Il governo - prosegue la nota - continua a sfornare provvedimenti per far stare più lavoratori possibili a casa e anche il provvedimento di ieri va in questa direzione: aumentano a 12 i giorni per l'assistenza ai familiari disabili, si introducono 15 giorni di congedo pagati al 50 per cento, ma anche promozione dello smart-working e facilitazioni per la concessione di ferie e altri congedi. Ma, a sorpresa per qualcuno, i 'pizzardoni' romani declinano l'invito e restano in divisa al loro posto sentendo forte il senso del dovere. Così questa volta è il comando a lasciare a casa gli agenti recalcitranti all'obbedienza del riposo, imponendo turni settimanali di 'licenza' tra quelli con più giorni di riposo e ferie arretrate ancora non godute, in alcuni casi anche da anni". Per Sergio Fabrizi, segretario provinciale della Ugl PL: "Una regola nata forse per preservare da un potenziale contagio e mantenere una riserva di personale a rotazione per evitare un possibile effetto domino con la contemporanea presenza in servizio, diventa una dimostrazione di orgoglio da parte dell'intero corpo che dovrebbe far riflettere l'amministrazione su una nuova organizzazione del lavoro della Polizia locale, in questa delicata situazione di difficoltà sanitaria, ma anche il Governo, sulle condizioni della categoria, perché in tutta Italia si registra la medesima dimostrazione di abnegazione". (Rer)