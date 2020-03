Coronavirus: Conte, mai come adesso Italia sia unita, responsabile e coraggiosa

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel ricordare che "159 anni fa veniva proclamata l’Unità d’Italia", rammenta anche che "da allora il nostro Paese ha affrontato mille difficoltà, guerre mondiali, il regime fascista" per poi sottolineare: "Ma gli italiani, con orgoglio e determinazione, hanno sempre saputo rialzarsi e ripartire. A testa alta. Oggi - continua il premier in un post su Facebook - stiamo affrontando una nuova prova. Difficilissima. Sono tanti gli italiani che in queste ore versano lacrime per la perdita di un familiare, che vivono l’angoscia di un ricovero, che soffrono per la lontananza dei propri cari, per la chiusura della propria attività commerciale, per l’incertezza del futuro. Ebbene, che tutti sappiano che lo Stato è al loro fianco, non li lascerà soli. Lo Stato non è solo strutture e istituzioni. Lo Stato siamo noi: 60 milioni di cittadini che lottano insieme, con forza e coraggio, per sconfiggere questo nemico invisibile". (segue) (Rin)