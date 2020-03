Coronavirus: Conte, mai come adesso Italia sia unita, responsabile e coraggiosa (2)

- Il capo del governo quindi ringrazia coloro che "stanno donando il sangue", ma il suo grazie va anche "ai medici e agli infermieri, ai volontari della protezione civile, ai Vigili del fuoco, alle donne e agli uomini delle Forze armate e delle Forze dell’ordine, per gli sforzi straordinari che stanno compiendo. Grazie ai farmacisti, a chi continua ad andare in fabbrica, a chi lavora nei supermercati, grazie ai tassisti che in queste ore accompagnano gratuitamente i medici in ospedale. Grazie a chi rispetta le regole". Per Conte, "mai come adesso l’Italia ha bisogno di essere unita": "Sventoliamo orgogliosi il nostro Tricolore. Intoniamo fieri il nostro Inno nazionale. Uniti, responsabili, coraggiosi". (Rin)