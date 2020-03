Governo: Cdm nomina Maruccia vice comandante generale Arma e Burla generale corpo Armata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri a palazzo Chigi, ha deliberato su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, la nomina a vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri del generale di corpo d'armata Gaetano Angelo Antonio Maruccia; su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, la promozione al grado di generale di Corpo d'armata del generale di divisione del ruolo normale – Comparto ordinario della Guardia di finanza Piero Burla. Lo riferisce la nota della presidenza del Consiglio. Il Cdm, inoltre, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, ha deliberato la costituzione in giudizio dello Stato nel conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto avverso il decreto del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo 5 dicembre 2019, n. 1676, recante la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei, comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore" (Bl). (Com)