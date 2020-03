Coronavirus: Sudan, Consiglio sovrano dichiara lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio sovrano del Sudan ha dichiarato lo stato di emergenza nel tentativo di fermare la diffusione del coronavirus nel paese. Lo ha annunciato il portavoce del governo Mohammad al Fakki Suleiman, che nel corso di una conferenza stampa ha fatto sapere che il Consiglio "ha deciso di chiudere tutti gli aeroporti e le frontiere terrestri e marittime, tranne che per la consegna degli aiuti umanitari". In precedenza le autorità sudanesi avevano già annunciato la sospensione dei voli e dei viaggi in autobus verso il vicino Egitto per prevenire la diffusione del virus. Anche i voli per Cina, Iran, Italia, Spagna e Giappone sono stati cancellati. Il Sudan ha confermato il suo primo (e finora unico) caso di coronavirus lo scorso 13 marzo: si tratta di un uomo di 50 anni proveniente dagli Emirati Arabi Uniti e deceduto nella capitale Khartum. (Res)