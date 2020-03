Moldova: coronavirus, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza

- Il governo della Moldova ha dichiarato lo stato d’emergenza per prevenire la diffusione del coronavirus. Lo riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Moldpres", secondo cui a raccomandare la decretazione dello stato d’emergenza è stato per primo il presidente, Igor Dodon. Secondo la legislazione moldava, lo stato d’emergenza viene dichiarato su proposta del presidente della Repubblica o del governo e necessita dell’approvazione del parlamento. La durata dello stato d’emergenza non supera i 60 giorni e, a seconda dell'evoluzione della situazione, il capo dello Stato o l'esecutivo potranno chiedere al parlamento di estendere o ridurne la durata, nonché di estendere o restringere il suo campo d'azione. Durante lo stato d’emergenza, a seconda della situazione specifica, potranno essere applicate le seguenti misure: stabilire un regime speciale di entrata e uscita dal paese; razionalizzare il consumo di alimenti e altri prodotti di stretta necessità; introduzione del regime di quarantena e altre misure sanitarie-epidemiche obbligatorie; stabilire un regime di lavoro speciale per gli agenti economici e le istituzioni pubbliche. In Moldova, secondo le informazioni ufficiali, ci sono attualmente 29 casi di infezione da coronavirus.(Moc)