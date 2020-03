Umbria: domani nuova seduta dell'Assemblea legislativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, ha convocato l’Aula di Palazzo Cesaroni per domani, con inizio dei lavori alle ore 10. In base alle prescrizioni relative all’emergenza sanitaria in atto (Covid-19), la seduta si terrà a porte chiuse, rispettando le indicazioni di sicurezza, in assenza di pubblico esterno e con un ordine del giorno ridotto agli atti ritenuti essenziali. L’ingresso sarà interdetto anche a giornalisti e operatori dell’informazione. Sono previste due sessioni: nella prima i consiglieri regionali discuteranno la “Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2020-2022”, relatore di maggioranza Daniele Nicchi (presidente Prima commissione- Lega), relatore di minoranza Donatella Porzi (vicepresidente Prima Commissione-Pd). La seconda sarà dedicata al bilancio: “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa” (relatore unico Daniele Nicchi); “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità 2020-2022 della Regione Umbria”, “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione (legge di Stabilità regionale 2020)”, “Bilancio di previsione della Regione 2020-2022” (relatori dei tre atti: Nicchi e Porzi). (Ren)