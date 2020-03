Coronavirus: D'Amato, Roma chiusa dopo il 3 aprile, previsto aumento casi del 30 per cento

- I tempi per uscire dall'epidemia di coronavirus "non saranno brevi" e molto probabilmente la data del 3 aprile "verrà superata". Lo ha detto oggi, in una intervista al Corriere della sera, l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato. Sul 3 aprile come data di ripresa di una vita normale, infatti, l'assessore ha affermato: "Non si può prevedere con certezza. Ma penso che questa data verrà superata. Al momento non ci sono e non credo ci saranno le condizioni per la riapertura delle scuole". "Le nostre previsioni - ha continuato D'Amato - non parlano di un raddoppio dei casi ma di un aumento del 20-30 per cento. Fino ad arrivare a tre volte tanto quelli che sono oggi. Questa e la prossima settimana saranno importantissime per verificare l'efficienza e l'esito delle misure restrittive del governo". Se il coronavirus mantiene un trend stabile o fa segnare un aumento lieve "ci dà un vantaggio e ci consente di attrezzarci al meglio. Però i tempo per uscirne non saranno brevi". (segue) (Rer)