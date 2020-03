Coronavirus: D'Amato, Roma chiusa dopo il 3 aprile, previsto aumento casi del 30 per cento (2)

- In merito all'ipotesi di effettuare i tamponi a tappeto nella Regione Lazio, l'assessore alla Sanità ha poi precisato: "Si, ma gli asintomatici non rientrano in questa procedura. I test verranno fatti su chi presenta sintomi e ha avuto contatti con persone risultate positive". E sulla possibilità che le previsioni non siano esatte, che ci sia qualche incognita che può determinare bomba a orologeria, questa "è costituita da tutte quelle persone che la sera prima dell'ordinanza del governo hanno preso d'assalto stazioni e treni per tornare a casa da Milano e da altre città della zona di sicurezza - ha commentato Alessio D'Amato -. Quelle che si sono 'denunciate' nei giorni successivi contattando le nostre Asl sono oltre 6mila. E' scontato, qualche caso uscirà". (Rer)