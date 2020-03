Coronavirus: Codici, riaprire il Forlanini si può e si deve, Lazio è a rischio

- L'associazione Codici condivide e rilancia l'appello per la riapertura dell'ospedale Forlanini di Roma. Lo rende noto l'associazione in una nota. Un'ipotesi caldeggiata anche dall'ex primario in pensione Massimo Martelli. "Un parere importante, che arriva da un esperto e che dimostra che l'operazione è fattibile e necessaria". "Sarebbe una risposta importante all'emergenza – dichiara nella nota l'avvocato Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – ed una soluzione valida a livello logistico, considerando la vicinanza allo Spallanzani. Prima di diventare un rifugio per senzatetto e tossici, il Forlanini era un'eccellenza della sanità laziale. Alcune parti sono abbandonate, è vero, ma altre possono essere riqualificate. Non ci interessano le polemiche politiche, questo è il momento dei fatti e siamo convinti che quella del Forlanini sia un'opportunità da sfruttare". (segue) (Com)