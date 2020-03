Hong Kong: ad Lam, quarantena di 14 giorni per chi arriva da altri paesi

- La Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong porrà in quarantena per 14 giorni tutte le persone in arrivo da paesi esteri a partire da mezzanotte di giovedì. Lo ha annunciato oggi il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam. La misura è stata adottata per impedire la diffusione dell'infezione da Covid-19. Il governo ha annunciato ieri che invierà un secondo lotto di voli charter verso la provincia di Hubei a partire dal prossimo martedì, per riportare a casa i concittadini rimasti nella provincia focolaio dell'epidemia. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "più di 3.400 cittadini di Hong Kong si trovano ancora in 37 diverse città nella provincia maggiormente colpita dal virus", ha spiegato questa mattina in conferenza stampa il segretario del governo per gli Affari costituzionali, Patrick Nip. "Dalla conclusione della prima operazione, il nostro governo ha discusso con il governo provinciale di Hubei con l'obiettivo di riportare i residenti di Hong Kong in lotti e in modo ordinato il più presto possibile secondo il principio di priorità", ha detto Nip. (segue) (Cip)