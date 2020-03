Hong Kong: ad Lam, quarantena di 14 giorni per chi arriva da altri paesi (2)

- Il governo ha inoltre spiegato che, per evitare il rischio di infezione durante il viaggio, la seconda operazione si concentrerà principalmente su tre città che si trovano a due o tre ore di auto da Wuhan e dove vi sono relativamente più residenti di Hong Kong bloccati. Tutti i residenti di Hong Kong riportati dai voli charter verranno inviati nei centri di quarantena al loro arrivo a Hong Kong per sottoporsi a un isolamento di 14 giorni. L'ufficio per gli Affari costituzionali, il Dipartimento dell'immigrazione e il Dipartimento della salute, nonché l'autorità ospedaliera di Hong Kong invieranno personale a Wuhan per l'operazione. "Il team conterà il numero di casi in cerca di aiuto, valuterà i dettagli dell'operazione e la capacità dei centri di quarantena, quindi determinerà il numero di residenti di Hong Kong da riportare e il numero di voli charter necessari", ha aggiunto Nip. (Cip)