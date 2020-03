Coronavirus: Iraq, bilancio aggiornato a 133 contagi e 10 decessi

- E’ salito a 133 contagi, dieci decessi e 32 guariti il bilancio del nuovo coronavirus in Iraq. Lo ha annunciato il ministero della Sanità iracheno, dando notizia di sei nuove infezioni nel paese su 145 tamponi eseguiti. Le autorità hanno invitato la popolazione a “rispettare le linee guide e le direttive di protezione personale e sociale per prevenire la trasmissione della Covid-19”, si legge in un comunicato stampa. I trasgressori delle norme straordinarie, aggiunge la dichiarazione, “verranno ritenuti responsabili in conformità con le leggi vigenti”. (Irb)