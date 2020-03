Cina: coronavirus, Pechino utilizza ospedale costruito per la Sars per monitorare casi importati

- Pechino ha annunciato che utilizzerà l'ospedale Xiaotangshan come struttura per accogliere gli stranieri in arrivo nella capitale cinese. La struttura, destinata al trattamento dei pazienti con Sars (sindrome respiratoria acuta grave) nel 2003, sarà utilizzata per lo screening dei visitatori internazionali e dei cittadini che rientrano dall'estero, per il trattamento di casi lievi di coronavirus e sospetti in quarantena. Situato a Changping, nella periferia nord di Pechino, Xiaotangshan è il più grande complesso medico del mondo dedicato esclusivamente ai pazienti affetti da Sars. È stato riaperto oggi dopo aver terminato le ispezioni, una disinfezione e la verifica strutturale di tutte le sue parti. L'ospedale ha iniziato il suo rinnovamento alla fine di gennaio. Per far fronte alla pressione di un numero crescente di casi di coronavirus importati nella capitale, l'ospedale, con oltre mille posti letto, servirà come luogo designato per controllare ulteriormente i visitatori stranieri e i cittadini che esibiscano sintomi sospetti al loro arrivo all'aeroporto di Pechino. (segue) (Cip)