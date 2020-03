Cina: coronavirus, Pechino utilizza ospedale costruito per la Sars per monitorare casi importati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale sarà anche utilizzato per mettere in quarantena casi sospetti e curare pazienti infetti con sintomi lievi. I passeggeri che esibiranno febbre, tosse e altri sintomi durante l'ispezione aeroportuale saranno inviati direttamente dall'aeroporto di Pechino all'ospedale Xiaotangshan, che forma un circuito chiuso senza presentare alcun rischio per la salute dei cittadini della zona. A partire da lunedì, tutti gli arrivi all'estero a Pechino dovranno subire una quarantena di 14 giorni nei luoghi designati. I passeggeri che non esibiranno alcun sintomo durante l'ispezione in aeroporto andranno prima alla nuova sala espositiva internazionale di Pechino, un luogo di collegamento situati nel distretto di Shunyi e designato per i nuovi arrivi all'estero per registrare informazioni e fare ulteriori test. Se privi di infezione, coloro la cui destinazione è Pechino saranno inviati direttamente alle strutture locali per la quarantena; quelli le cui destinazioni si trovano fuori Pechino saranno ricevuti e rispediti direttamente nelle loro città designate in aereo o in treno sotto scorta completa di personale del governo locale appositamente incaricato che ora ha sede a Pechino. (segue) (Cip)