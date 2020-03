Kirghizistan: coronavirus, sospeso l'ingresso a tutti i cittadini stranieri

- Il Kirghizistan ha sospeso l'ingresso dei cittadini stranieri a causa della pandemia globale del coronavirus. Lo ha detto oggi il vicepremier Altynai Omurbekova. "Abbiamo deciso di sospendere l'ingresso di cittadini stranieri. La misura riguarda i cittadini di tutti i paesi", ha detto Omurbekova nel corso di una conferenza stampa. Ai cittadini stranieri che si trovano attualmente in Kirghizistan sarà consentito di lasciare il paese. Le restrizioni non sono valide per quanto concerne il trasporto delle merci. (Res)