Kuwait: governo approva aumento di 1,6 miliardi di dollari del bilancio ministeriale

- Il governo del Kuwait ha approvato un decreto per aumentare il bilancio di ministri e dipartimenti governativi di circa 1,6 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2020/2021. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". L’esecutivo ha altresì costituito un fondo per ricevere donazioni da istituzioni e individui per finanziare la lotta contro il coronavirus. (Res)