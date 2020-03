Ucraina: coronavirus, parlamento approva legge per inasprire pene per chi viola quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento ucraino ha approvato questa mattina una legge che dispone ammende e pene penali più severe per violazione della quarantena in seguito all’epidemia di coronavirus. La legge, che aveva bisogno di almeno 226 voti per essere approvata, è stata sostenuta da 344 legislatori. In base alla nuova normativa, in caso di violazione delle norme di quarantena sarà prevista un’ammenda per una somma che varia dai 650 a 2 mila dollari o un periodo di detenzione per un massimo di tre anni. (Res)