Cina: coronavirus, 90 per cento imprese industriali a livello provinciale ha ripreso la produzione

- Oltre il 90 per cento delle principali imprese industriali nelle regioni a livello provinciale della Cina, ad eccezione di alcune aree tra cui Hubei, provincia focolaio dell'infezione da coronavirus, ha ripreso il lavoro e la produzione. Lo ha riferito oggi la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc). "Regioni come Zhejiang, Jiangsu, Shanghai, Shandong, Guangxi e Chongqing hanno quasi visto quasi il cento per cento delle loro imprese di nuovo in produzione", ha affermato Meng Wei, portavoce della Commissione. I dati sull'uso dell'elettricità hanno anche indicato una vitalità altamente recuperata nei vari settori. L'industria dei metalli non ferrosi ha visto il consumo di energia tornare al livello "normale" dello scorso anno, mentre le industrie farmaceutiche, chimiche ed elettroniche hanno visto il loro consumo di elettricità tornare al 90 per cento del livello consueto. (segue) (Cip)