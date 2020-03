Taiwan: coronavirus, da oggi allerta di viaggio estesa ad altri 43 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore oggi a Taiwan il massimo livello di allerta di viaggio (livello 3) per 43 paesi e regioni del Medio Oriente, dell'Europa orientale e del Nord Africa, annunciato ieri dal Centro di comando epidemiologico (Cecc). Con l'avviso di livello 3, i viaggiatori che arrivano dai paesi indicati dovranno sottoporsi a una quarantena volontaria di 14 giorni; inoltre, il centro sconsiglia qualsiasi viaggio non necessario in quei paesi. I 43 paesi e regioni sono: Russia, Bielorussia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Cipro, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Croazia, Albania, Macedonia settentrionale, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Yemen, Kuwait , Bahrein, Giordania, Libano, Siria, Iraq, Israele, Turchia, Afghanistan, Pakistan, Palestina, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Georgia, Azerbaigian, Armenia, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Mongolia. (segue) (Cip)