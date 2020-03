Taiwan: coronavirus, da oggi allerta di viaggio estesa ad altri 43 paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cecc ha spiegato che questi paesi sono stati aggiunti all'elenco perché un certo numero di taiwanesi di ritorno da Medio Oriente, Europa orientale e Africa settentrionale ha contratto l'infezione da Covid-19. Alcuni dei nuovi casi, ad esempio, hanno avuto origine in Turchia ed Egitto. I 43 paesi si sono aggiunto all'elenco di paesi e regioni con avvertimenti di livello 3 che includevano già paesi dell'area Schengen europea, Iran, Cina, Corea del Sud e Italia. Oltre ad ampliare l'elenco dei paesi ai quali si applicano le restrizioni di viaggio, il Cecc ha anche annunciato sanzioni più severe per i viaggiatori che non rispettano gli avvisi di viaggio o le altre misure restrittive esistenti. Le persone che violano le restrizioni della quarantena di 14 giorni possono venir multate da 3.318 a 33.183 dollari, ha aggiunto il Cecc. (segue) (Cip)