Taiwan: coronavirus, da oggi allerta di viaggio estesa ad altri 43 paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a partire da oggi, le persone che partono per viaggi non necessari in paesi con avvisi di viaggio di livello 3 non avranno diritto allo stipendio 32,86 dollari al giorno durante il periodo di quarantena di 14 giorni. Verranno inoltre addebitati costi aggiuntivi, sebbene i dettagli saranno precisati in un secondo momento, ha dichiarato il Cecc. Nel frattempo, i cittadini stranieri che viaggiano a Taiwan per viaggi a breve termine da paesi con allerta di livello 1 o livello 2 dovranno pagare tutte le spese mediche associate se mostrano i sintomi di infezione da coronavirus. Per i viaggiatori stranieri provenienti da paesi con un avviso di viaggio di livello 3 o che sono stati in contatto con pazienti confermati affetti da Covid-19, le spese mediche risultanti dai loro test e cure, saranno eventualmente pagate dal governo, ha dichiarato il Cecc. (Cip)