Libia: Gna, respinto attacco a Ramla e al ponte Sawani a Tripoli

- Le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) del premier Fayez al Sarraj hanno annunciato di aver respinto un attacco dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar nell'area di Ramla e del ponte al-Sawani, a Tripoli. Il portavoce delle forze del Gna, Mustafa al Mujahie, ha precisato che “le milizie di Haftar sono state respinte vicino alla scuola Tariq bin Ziyad nella zona di Ramla”, mentre i combattenti filo-governativi di Tripoli “sono riusciti ad avanzare verso le postazioni avversarie". Dal 4 aprile 2019, le forze di Haftar hanno lanciato un'offensiva per prendere il controllo di Tripoli, il quartier generale del governo libico riconosciuto a livello internazionale. La guerra prosegue nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 12 gennaio scorso, su iniziativa turco-russa, e in contrasto con una risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 febbraio che chiede un impegno per una tregua duratura. L’inviato Onu in Libia, Ghassan Salamé, ha annunciato le dimissioni dall’incarico lo scorso 2 marzo, lasciando la guida dei negoziati intra-libici a Ginevra alla numero due della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), la statunitense Stehpanie Williams, nel frattempo nominata rappresentante speciale Onu “ad interim”. (Lit)