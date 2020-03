Armenia: coronavirus, rinviato il referendum costituzionale previsto il 5 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale dell'Armenia ha annunciato che tutti i lavori di preparazione del referendum sugli emendamenti costituzionali in programma il 5 aprile sono stati sospesi. Secondo quanto riferito, la decisione della Cec segue le disposizioni del governo di Erevan che ieri ha dichiarato lo stato d’emergenza per 30 giorni con l’intento di contenere e limitare la diffusione del coronavirus nel paese. L'Armenia aveva in programma di tenere un referendum sugli emendamenti costituzionali il 5 aprile 2020, ma ieri l’esecutivo ha dichiarato lo stato di emergenza che durerà fino al 14 aprile. Durante una sessione di question time in parlamento ieri il premier Nikol Pashinyan ha dichiarato che, date le condizioni imposte dallo stato di emergenza, il referendum non potrà avere luogo. “Il referendum avrà luogo non prima di 50 giorni e non oltre 65 giorni dalla conclusione dello stato di emergenza. Il processo referendario inizierà dal punto in cui è terminato”, ha affermato il premier. Il numero di casi confermati di coronavirus in Armenia ha raggiunto quota 52, di cui uno risulta già guarito. (Res)