Coronavirus: Tajani (FI) su "Milano Finanza", se Ue non cambia ci penserà il Covid-19 a cambiare tutto

- Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in un suo intervento su "Milano Finanza" scrive che al momento ci sono "molte belle parole, ma poche azioni concrete. In queste lunghissime e drammatiche settimane di emergenza coronavirus l'Europa ha lasciato sostanzialmente sola l'Italia. Come se l'epidemia riguardasse solo quei 'soliti italiani'". "Sono, così, rimasti inascoltati - continua - gli appelli a una coordinata e solidale azione europea lanciati da me (con il sostegno del gruppo Ppe) il 12 febbraio a Strasburgo. C'è voluto un mese prima che i 26 Stati europei si rendessero conto che non si trattava di un fatto tutto italiano. Si sono mossi perché il nemico era arrivato alle loro porte. Nel frattempo non sono mancati atti di egoismo franco-tedesco (blocco delle mascherine). Si è trattato di ostilità o di semplice disinteresse verso un Paese del Sud, ancorché fondatore della Ue? A essere maligni, tutte e due le cose". (segue) (Res)