Coronavirus: Tajani (FI) su "Milano Finanza", se Ue non cambia ci penserà il Covid-19 a cambiare tutto (2)

- Il vicepresidente osserva che "se si analizzano le mosse della Bce emerge la volontà di Christine Lagarde di stravolgere il ruolo che Mario Draghi aveva dato alla Banca. La decisione della presidente francese di adottare scelte timide di fronte alla crisi nasconde probabilmente la volontà di tenere nelle casse di Francoforte ciò che servirebbe alle banche tedesche. Una visione del genere è in contrasto con lo spirito della Bce che dovrebbe sempre più assomigliare alla Federal Reserve. Che, guarda caso, ha immesso sul mercato Usa 1.500 miliardi di dollari in funzione anti coronavirus. La Bce 130". "La borsa italiana - aggiunge - ha pagato un prezzo altissimo per gli errori di Lagarde, che ha seguito la linea di Berlino e non quella europea. I crolli di borsa agevolano le speculazioni di chi vuole acquistare (a basso costo) gli asset dell'economia e della finanza italiana. Il pericolo di scalate ostili alla Corporate Italia è serio. Alcuni nostri fiori all'occhiello hanno perso fra il 30 e il 50 per cento negli ultimi giorni. Ecco perché il governo deve essere pronto ad attivare il golden power, strumento indispensabile per formare uno scudo a difesa degli interessi italiani". (segue) (Res)