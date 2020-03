Coronavirus: Tajani (FI) su "Milano Finanza", se Ue non cambia ci penserà il Covid-19 a cambiare tutto (3)

- Secondo Tajani "non è tutto: è indispensabile accantonare ogni ipotesi di ratifica del nuovo Meccanismo salva Stati, il Mes. Serve, invece, una riforma complessiva del sistema per garantire stabilità e armonizzazione fiscale. Anche il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha un ruolo da giocare. Di fronte a una crisi come quella che stiamo attraversando serve una rivoluzione copernicana. Non basta la flessibilità nell'ambito del Patto. Va sospeso insieme a Six pack e Two pack. La presidente spinga gli Stati ad affrontare la crisi in maniera proporzionata agli eventi". "Solo così l'Italia - conclude Tajani - non si sentirà sola e gli italiani non rimarranno definitivamente delusi da un'Europa che assomiglia sempre meno a quella dei Padri fondatori. Coraggio, cambiamo prima che sia troppo tardi. Altrimenti a cambiare tutto ci penserà il Covid-19". (Res)