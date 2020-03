Coronavirus: leader G-7 promettono cooperazione per superare pandemia

- I leader delle sette maggiori economie industriali del pianeta (G-7) si sono impegnati ieri, 16 marzo, a fare “tutto il necessario” per superare lo shock globale causato dalla pandemia del nuovo coronavirus, e si sono confrontati su una serie di possibilità, dall’impiego di misure di stimolo fiscali ancor più drastiche di quelle giù in vigore dal 2008, al sostegno agli sforzi per lo sviluppo di un vaccino. L’annuncio è giunto a margine del primo summit G-7 in videoconferenza in assoluto, giunto in un contesto di crescente timore per il rischio che l’economia degli Stati Uniti e di altri paesi possa essere spinta in recessione per effetto dell’irrigidimento dei controlli alle frontiere e dell’arresto delle attività economiche all’interno degli Stati. “Ci impegnato a fare tutto il necessario per assicurare una forte risposta globale tramite la stretta cooperazione e un coordinamento rafforzato dei nostri sforzi”, recita un comunicato congiunto diffuso dai leader del G-7. “Anche se le sfide attuali potrebbero richiedere misure di emergenza nazionale, ci impegniamo a garantire la stabilità dell’economia globale”. I leader del G-7 avrebbero anche strappato al presidente Usa, Donald Trump, a non cercare di monopolizzare lo sviluppo e l’accesso ai futuri vaccini. (segue) (Nys)