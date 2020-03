Coronavirus: leader G-7 promettono cooperazione per superare pandemia (2)

- La Federal Reserve (Fed) si è mossa a sorpresa domenica 15 marzo in risposta all’emergenza alle ricadute economiche dalla pandemia del nuovo coronavirus, tagliando il tasso di riferimento di un punto percentuale sin quasi a zero, e annunciando un rafforzamento del piano di acquisti obbligazionari di almeno 700 miliardi di dollari. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato nel corso di una conferenza conferenza stampa telefonica che i danni causati dalla pandemia alla vita delle persone e alle attività economiche avrà un impatto significativo sulla crescita economica degli Stati Uniti nel secondo trimestre, e che al momento non è possibile stabilire quanto a lungo perdureranno le ricadute dell’emergenza. (segue) (Nys)