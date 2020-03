Coronavirus: leader G-7 promettono cooperazione per superare pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ciò che la politica fiscale, e solo la politica fiscale può davvero dare, è di tendere la mano alle industrie coinvolte, ai lavoratori, e abbiamo già visto interventi in questo senso, è un impegno importante”, ha dichiarato il capo della Fed. “Sappiamo che il virus farà il suo corso e che l’economia Usa tornerà ai suoi livelli di attività ordinari. Nel frattempo, la Fed continuerà a utilizzare gli strumenti a sua disposizione per sostenere il flusso del credito”. L’intervento della Fed è stato significativo, ed ha risposto alle richieste avanzate dall’amministrazione presidenziale Trump: il tasso chiave è stato portato ad un intervallo compreso tra zero e 0,25 per cento, pari al valore minimo raggiunto durante la crisi finanziaria del 2008. (segue) (Nys)