Coronavirus: leader G-7 promettono cooperazione per superare pandemia (4)

- L’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha offerto una somma ingente a una società farmaceutica tedesca, CureVac, per persuaderla a spostare negli Stati Uniti le ricerche su un potenziale vaccino contro il nuovo ceppo di coronavirus responsabile della pandemia in atto. L’offerta sarebbe giunta il 2 marzo scorso durante un incontro alla Casa Bianca coordinato dal vicepresidente Usa, Mike Pence, cui ha preso parte anche l’amministratore delegato dell’azienda tedesca, Daniel Menichella. Quel giorno, Menichella aveva diffuso una nota in cui si dichiarava “molto fiducioso di poter sviluppare un potente vaccino entro pochi mesi”. Quattro giorni fa, però, CureVac ha annunciato che Menichella – un cittadino statunitense – lascerà la guida dell’azienda, dopo averla guidata per due anni nella veste di amministratore delegato. (Nys)