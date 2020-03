Taiwan: aviazione intercetta velivoli cinesi in avvicinamento all’isola

- L’Aviazione militare di Taiwan è intervenuta ieri, 16 marzo, per intercettare aerei da combattimento della Repubblica Popolare Cinese in avvicinamento all’Isola, l’ultimo episodio in un contesto di crescente tensione militare tra i due paesi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa taiwanese, secondo cui velivoli da combattimento cinesi J-11 e un Awacs Kj-500 si sono avvicinati a Taiwan dalle acque a Sud-ovest dell’isola. Taiwan ha ripetutamente contestato negli ultimi anni l’intensificazione delle manovre militari di Pechino attorno all’Isola, e lo ha fatto anche di recente, accusando il governo cinese di ricorrere a provocazioni militari anziché dedicare la propria attenzione al contrasto del nuovo ceppo di coronavirus. Pechino ha replicato che le manovre aeree e navali attorno a Taiwan hanno lo scopo di proteggere la sovranità e l’integrità territoriale della Cina, ed ha ribadito che non tollererà alcuna iniziativa nel senso di una indipendenza politica dell’Isola. (Cip)