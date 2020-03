Asia: mercati rallentano la discesa dopo una drammatica apertura di giornata

- La volatilità sulle principali piazze d’affari asiatiche è ai massimi dalla crisi finanziaria globale del 2008, nonostante gli sforzi compiuti nelle ultime ore da alcune tra le principali banche centrali del pianeta. Questa mattina l’ondata di vendite sui mercati azionari asiatici si è in parte placata, dopo un’apertura drammatica seguita al tracollo della borsa Usa, gravata dai timori per gli effetti economici della pandemia del nuovo ceppo di coronavirus. Il Nikkei, indice azionari di riferimento della borsa di Tokyo, ha ceduto 600 punti base a 16.378 al momento dell’apertura delle contrattazioni, toccando il livello intraday più basso da tre anni a questa parte, ma ha poi recuperato sino a 17.155 punti, in rialzo dello 0,8 per cento rispetto al giorno precedente. L’indice Kospi sudcoreano ha aperto la giornata in perdita del 4 per cento, ma ha poi parzialmente compensato le perdite, portandosi a meno 1,3 per cento. L’indice di riferimento di Taiwan ha ceduto il 2 per cento, mentre l’indice composito di Shanghai si è mantenuto sostanzialmente invariato rispetto a ieri. Lo Straits Times Index di Singapore è in calo dello 0,5 per cento mentre l’Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato l’un per cento all’apertura della sessione di contrattazione pomeridiana. (segue) (Git)