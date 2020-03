Usa: Coronavirus, compagnie aeree valutano anche blocco totale dei voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree statunitensi non escludono uno scenario che fino a qualche mese fa era impensabile: fermare tutti i viaggi aerei commerciali in Usa sia per non far diffondere ancora di più l’infezione da coronavirus, sia per il crollo della domanda di voli. Non è certo che l'amministrazione guidata dal presidente Usa, Donald Trump, intraprenderà questa strada - la prima volta che gli Stati Uniti bloccano i viaggi aerei dagli attacchi dell'11 settembre 2001 - o se un divieto come questo durerà due settimane, un mese o più. Ma diversi dirigenti delle compagnie aeree hanno detto al network “Cnbc” che stanno prendendo in considerazione tutte le possibilità. I dirigenti hanno avvertito che un divieto come questo non è imminente. Trump, parlando sabato, ha detto che sta prendendo in considerazione potenziali blocchi ai viaggi verso le aree colpite dal coronavirus, che fino ad ora ha infettato circa 170.000 persone in tutto il mondo, uccidendone oltre 6.500, secondo i dati compilati dalla Johns Hopkins University. Negli Stati Uniti, ha colpito circa 3.800 e ha ucciso almeno 69 persone.(Nys)