Brasile: anche i medici cubani potranno essere assunti nel piano anti-coronavirus

- Il ministero della Salute brasiliano ha annunciato che i medici cubani che lavoravano in Brasile nell'ambito del progetto Mais Medicos fino allo scorso anno potranno partecipare alla nuova selezione del bando convocato dal governo per reclutare 5000 professionisti da impiegare nella lotta alla diffusione di Coronavirus. Lo ha reso noto il sottosegretario esecutivo del ministero della Salute, Joao Gabbardo. Dopo aver presentato il bando la scorsa settimana, oggi il governo ha iniziato a ricevere i primi curriculum. "L'aspettativa è che i medici inizieranno a lavorare nei comuni all'inizio di aprile. Per garantire l'assunzione di tutti i medici, il ministero investirà 1,2 miliardi di dollari", ha sottolineato Gabbardo. (segue) (Brb)