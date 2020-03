Brasile: anche i medici cubani potranno essere assunti nel piano anti-coronavirus (3)

- Il nuovo avviso non modifica il gli estremi precedentemente stabilito per il programma Mais Medicos approvato nel dicembre 2019. Tuttavia al momento, il ministero sfrutta la struttura del programma per allargare il servizio alla popolazione in una situazione di emergenza a causa della circolazione del coronavirus nel paese. I medici cubani avevano partecipato al programma Mais Medicos fino allo scorso anno quando la partnership con il governo cubano si concluso al termine di una polemica con il neo-eletto presidente brasiliano, Jair Bolsonaro. All'epoca il governo brasiliano provò a rimpiazzare i circa 3.800 medici cubani con professionisti brasiliani. Tuttavia, secondo il ministero della Salute, circa il 15 per cento dei vincitori del concorso ha rinunciato lasciando i posti vacanti. (Brb)