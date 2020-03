Coronavirus: Corea del Sud, 84 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

- Le autorità sanitarie sudcoreane hanno confermato 84 nuovi casi di contagio causati dal nuovo ceppo di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, che portano il bilancio complessivo dei soggetti infetti nel paese a 8.236, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Il numero dei nuovi contagiati si è mantenuto relativamente basso per il terzo giorno consecutivo. Il virus prosegue la sua lenta propagazione nel paese, ma nuovi focolai continuano ad emergere sul territorio nazionale. A Seul, in particolare, una chiesa protestante è stata individuata come nuovo focolaio del virus, dopo che 40 fedeli sono risultati positivi alla Covid-19. Decine di nuovi casi sono stati confermati nella provincia di Gyeongsan Settentrionale, Chungcheong Meridionale, Chungcheong Settentrionale Gyeongsand Meridionale e Busan. Il bilancio dei deceduti nel paese è aumentato a 66 persone. Il primo ministro sudcoreano, Chung Sye-kyun, ha annunciato nuove regole per accelerare il ricovero delle persone affette dalla Covid-19 che si trovano in isolamento nelle loro abitazioni. (segue) (Git)