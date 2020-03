Giappone: Olimpiadi, 70 per cento giapponesi si aspetta rinvio (2)

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha raggiunto la scorsa settimana i 3mila giorni al governo del suo paese, conseguendo un nuovo primato come leader più longevo nella storia del suo paese; tale traguardo giunge però in un contesto segnato però da polemiche e difficoltà – prima tra tutte la spinosa emergenza dell’emergenza coronavirus – che rischiano di offuscare permanentemente l’immagine del premier. Contando la prima parentesi da capo del governo, a cavallo tra il 2006 e il 2007, Abe ha superato già a novembre il predecessore Taro Katsura, che deteneva il primato di 2.886 giorni alla guida del Giappone dai primi anni Novanta. Se rimarrà alla guida dell’Esecutivo sino al 24 agosto, Abe conseguirà anche il primato relativo alla stagione di governo ininterrotta, superando il record attualmente detenuto dal prozio Eisaku Sato. Gli ultimi mesi, e in particolare la contestatissima gestione dell’emergenza sanitaria, sembrano però aver eclissato le ambizioni politiche del primo ministro in carica, che era determinato a coronare la sua lunga stagione politica con importanti successi diplomatici ed economici, e con la prima riforma della Costituzione post-bellica: un’impresa che non è mai riuscita ad alcun suo predecessore. (segue) (Git)