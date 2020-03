Giappone: Olimpiadi, 70 per cento giapponesi si aspetta rinvio (3)

- L’ambizioso piano di rivitalizzazione economica noto come “Abenomics”, introdotto da Abe nel 2013 con l’obiettivo di imprimere una scossa al paese, facendolo uscire da due decenni di stagnazione e deflazione economica, si è trascinato per anni con risultati altalenanti, ma pare essersi definitivamente arenato per effetto delle ostilità commerciali e strategiche tra Stati Uniti e Cina, e delle loro ricadute sull’economia globale. Gli sforzi diplomatici tesi a normalizzare le relazioni con la Cina e con la Russia hanno portato ad un ripristino almeno parziale del confronto con Pechino, mentre sono totalmente falliti nell’intento di risolvere le dispute territoriali che oppongono Tokyo ai due paesi vicini, e da cui dipendeva la firma di un trattato di pace che archiviasse formalmente le annose ostilità tra Russia e Giappone. Negli ultimi anni, inoltre, la fiducia di cui Abe godeva tra i suoi concittadini è stata minata da una serie di scandali corruttivi e casi di clientelismo che hanno lambito la sua amministrazione, e in alcuni casi la sua stessa persona: da ultime, le polemiche relative all’impiego di fondi pubblici per feste ed eventi tesi a migliorare l’immagine del primo ministro. (segue) (Git)