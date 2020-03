Giappone: Olimpiadi, 70 per cento giapponesi si aspetta rinvio (4)

- Durante i suoi lunghi anni al governo, Abe ha conseguito risultati importanti, traghettando il paese attraverso molteplici disastri naturali, i morosi del sistema globale degli scambi e la ricomparsa delle spinte protezionistiche, e altri snodi cruciali, come lo storico avvicendamento sul trono imperiale giapponese dello scorso anno. I politologi giapponesi concordano però che Abe non sia riuscito a conseguire successi di portata tale da cementarne la posizione nella storia del paese, ed elevarne la statura al livello de più grandi statisti giapponesi. Anche l’evanescente obiettivo di riformare la Costituzione appare oggi lontanissimo, complici i rigidi vincoli formali opposti dalla stessa Carta. Contrariamente a tutte le altre vicissitudini susseguitesi durante la lunga stagione politica di Abe, l’irruzione del nuovo coronavirus sulla scena internazionale sembra però aver dato inizio a una parabola irreversibilmente discendente per il primo ministro giapponese. (segue) (Git)