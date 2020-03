Giappone: Olimpiadi, 70 per cento giapponesi si aspetta rinvio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opinione pubblica giapponese non sembra voler perdonare ad Abe gli iniziali tentennamenti nella gestione dell’emergenza sanitaria, cui sono seguiti tardivi sforzi di trasmettere un piglio decisionista. L’avanzata del nuovo coronavirus dalla Cina, alla fine di gennaio, ha posto Abe di fronte ad un dilemma apparentemente privo di vie d’uscita. Adottare draconiane misure di isolamento della Cina, epicentro di quella che la scorsa settimana è divenuta una pandemia, avrebbe danneggiato le relazioni con Pechino, proprio mentre i governi dei due paesi preparavano la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Tokyo, e la firma di uno storico documento politico teso a inaugurare una nuova stagione nelle relazioni bilaterali. Tale visita, così come la firma del documento, erano originariamente in programma all’inizio di aprile, ma l’occasione è sfumata, forse per sempre, proprio a causa del virus, così come della conseguente riemersione di pulsioni anti-cinesi nella politica e nell’opinione pubblica giapponesi. (segue) (Git)