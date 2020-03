Giappone: Olimpiadi, 70 per cento giapponesi si aspetta rinvio (7)

- Solo il 26 febbraio, quando già da settimane montava la richiesta di misure decise contro la propagazione del virus, il governo del Giappone ha chiesto agli organizzatori di grandi eventi sportivi e culturali di valutare la loro cancellazione, o il posticipo per un periodo di due settimane, poi prorogate sino al 20 marzo: un arco di tempo ritenuto critico dalle autorità sanitarie giapponesi per arginare la diffusione del nuovo ceppo di coronavirus nel paese. A questo punto, però, l’Esecutivo ha ecceduto in senso contrario, ad esempio sancendo la chiusura delle scuole sull’intero territorio nazionale sino al 3 aprile: una misura che i media hanno attribuito ad un maldestro tentativo del premier di redimersi agli occhi dei cittadini, e che diverse amministrazioni locali si sono rifiutate di attuare. (segue) (Git)