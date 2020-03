Brasile: coronavirus, confermati 234 casi di contagio sul territorio nazionale (5)

- In Argentina, dove lo scorso 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono saliti a 56, con un totale di due decessi. Buenos Aires ha deciso una chiusura totale delle frontiere per 15 giorni, permettendo il solo rientro – con quarantena – ai connazionali e agli stranieri residenti nel paese. Il presidente Alberto Fernandez ha inoltre posticipato l'inizio delle lezioni al 31 marzo in scuole e università e deciso dispense dal lavoro per i maggiori di 60 anni. (segue) (Brb)