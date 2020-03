Brasile: coronavirus, confermati 234 casi di contagio sul territorio nazionale (6)

- Nuove disposizioni sono state annunciate anche per quanto riguarda il movimento di persone alle frontiere. Su questo fronte è scattato il divieto di sbarco per le crociere nei porti cileni. Predisposti inoltre controlli sanitari speciali nelle dogane e l'introduzione di un "passaporto sanitario" per poter effettuare il monitoraggio delle persone che faranno ingresso nel paese a partire da ora. Al centro dell'attenzione del governo anche la gestione delle proteste sociali dal punto di vista sanitario e lo svolgimento del plebiscito sulla nuova costituzione che dovrebbe tenersi il 26 aprile. Nonostante l'allerta da parte delle autorità migliaia di persone si sono riunite infatti ancora venerdì scorso al termine di una settimana dedicata alle celebrazioni dell'8 marzo per reclamare riforme politiche e sociali in particolare in materia di equità di genere. (segue) (Brb)