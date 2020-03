Brasile: coronavirus, confermati 234 casi di contagio sul territorio nazionale (7)

- La Colombia, arrivata a 34 casi, ha deciso lo stop all'ingresso di stranieri, imponendo quattordici giorni di isolamento ai colombiani che rientrano in patria. Dallo scorso fine settimana sono chiuse le frontiere con il Venezuela e vietati gli attracchi alle grandi crociere. Bogotà cerca anche di lenire i possibili effetti della crisi soprattutto tra le classi più in difficoltà disponendo, tra l’altro, la riattivazione delle forniture idriche a chi non aveva pagato le ultime bollette. Il Venezuela, che denuncia 17 casi, ha dichiarato lo stato di “emergenza permanente”: quarantena sociale per sette regioni, fermati i grandi eventi, sospende per un mese dei voli dall’Europa, dalla Colombia, da Panama e dalla Repubblica Dominicana. Caracas ribadisce il suo appello all'amministrazione Usa a rimuovere le sanzioni per permettere l’acquisto degli strumenti di diagnosi, e incalza la vicina Colombia a sviluppare azioni coordinate sul tema, chiamando l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) a mediare nella questione. (segue) (Brb)