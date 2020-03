Coronavirus: Gualtieri, tutti paesi Ue concordano di mettere in campo ogni risorsa necessaria

- Oggi c'è stata una riunione dell'eurogruppo "molto positiva". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso di una diretta video su Facebook. "Ci aggiorneremo settimanalmente, ma abbiamo concordato uno statement molto positivo - ha spiegato Gualtieri - che si conclude con la frase che 'si farà tutto quello che è necessario fare per fronteggiare le conseguenze economiche'. C'è il pieno consenso dei paesi dell'Ue per mettere in campo tutti gli strumenti per affrontare una crisi senza precedenti", ha concluso Gualtieri. (Rin)