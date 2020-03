Coronavirus: Gualtieri, Eurogruppo non ha finalizzato accordo sul Mes

- Nel corso della riunione dell'Eurogruppo "la prevista finalizzazione dell'accordo per il Mes è stata modificata, tolta, perché era evidente che dovevamo concentraci sul coronavirus. C'è stato un aggiornamento, ma non c'è stata una conclusione del negoziato". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso di una diretta video su Facebook. "L'argomento è stato affrontato in modo rapido ma non c'è stata una finalizzazione come previsto", ha aggiunto. (Rin)